Ten Hag e a finta de Antony: "Se for um truque só para mostrar, aí vou corrigi-lo"

Declarações de Erik ten Hag, treinador dos red devils, após o Manchester United-Sheriff Tiraspol (3-0), partida relativa à quinta jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Finta de Antony: "Eu não tenho problemas com isso, enquanto for algo funcional. Eu peço-lhe mais a ele, que corra mais, que apareça mais na área, mais ações e mais dribles temporizados. Exigimos mais domínio neste jogo e quando acontece um truque desses, é bom, enquanto for funcional e não resultar numa perda de bola. Agora se for um truque só para mostrar, aí vou corrigi-lo".

Alejandro Garnacho: "Penso que foi uma boa exibição dele. Fez o que esperava dele e merecia a oportunidade. A sua atitude está melhor, está mais resiliente, mais determinado e dá para ver que é um talento. Ele consegue segurar a bola em espaços fechados, ajuda na defesa e dribla muito bem, o que é uma boa capacidade de se ter quando defrontas adversários que defendem de forma compacta, como este".

O que andava Garnacho a fazer de mal? "Não é mal, são miúdos. Eles têm de crescer e desenvolver uma personalidade, têm de conhecer as leis e exigências do futebol de topo. A questão não é se marcam golos ou se fazem fintas. Nós temos de vencer jogos e isso requer que estejas todos os dias com a máxima exigência. É isso que temos de ensinar, não só a ele como a todos os jogadores, especialmente aos mais novos".