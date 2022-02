Taremi e Ricardo Horta nomeados para Jogador da Semana da Liga Europa

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Taremi e Ricardo Horta estão entre os quatro nomeados para Jogador da Semana da Liga Europa.

Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, e Ricardo Horta, dianteiro do Braga, estão entre os quatro nomeados para Jogador da Semana da Liga Europa, a par de James Tavernier, do Rangers, e Malinovsky, da Atalanta.

O iraniano marcou e assistiu no empate (2-2) dos dragões frente à Lázio, o português também marcou um golo e fez uma assistência na vitória (2-0) do Braga sobre o Sheriff.

Tavernier bisou diante do Rangers, Malinovsky também marcou dois golos, mas diante do Olympiacos.

A votação está aberta ao público no site da UEFA.