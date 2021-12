Stankovic cita Mourinho, destaca evolução do Braga, mas garante: "Não vamos desistir"

Dejan Stanković, treinador do Estrela Vermelha

Declarações de Dejan Stankovic, treinador do Estrela Vermelha, esta quarta-feira, em conferência de antevisão ao jogo com o Braga, na Liga Europa.

Atento ao Braga: "Quanto à posse de bola, é preciso ter paciência. Pode parecer bom, mas a organização é muito importante. O Braga tem qualidade, ataca bem em profundidade, joga muito bem no final do ataque, procura espaço e é tecnicamente perfeito. Foi assim em Belgrado e se tivermos que nos defender faremos de forma organizada. Mas queremos ser perigosos."

Bom momento bracarense: "O Braga está numa forma fenomenal, mudou de atitude nos últimos dois meses, não é a mesma equipa de setembro, pelo que vai ser um trabalho mais difícil. Eles jogam de forma muito mais direta, viva e com muita confiança. Temos que ser organizados e pacientes, e não vou falar sobre vontade e desejo. Isso está sempre no nível máximo. Acredito nos jogadores e que podemos alcançar um resultado positivo. Amanhã [quinta-feira] jogaremos sem medo, garanto. Não vamos desistir, respeitamo-los, mas conhecemos os seus pontos fortes e fracos. Não desistimos do objetivo, aconteça o que acontecer."

Quem joga: "Quanto ao Braga, sei que o Galeno e o Al Musrati treinaram com a equipa ontem [terça-feira]. Resta saber se eles estão em forma, mas essa é uma questão para o treinador deles."

Cronograma apertado: "Jogámos nove jogos em 29 dias e no final da temporada faremos 35 partidas, é praticamente como se jogássemos o campeonato inteiro em meia temporada e isso não é normal."

Mourinho: "Como diria Mourinho [foi seu treinador no Inter], as finais são para ganhar. É uma final para nós e temos de ser fortes para conseguirmos um resultado positivo. Para nós, esta é a final e, de seis resultados, quatro são positivos para nós. Não vou fazer perguntas sobre o outro jogo, vamos jogar no campo como sabemos e deixar que os outros acompanhem o que se passa em Portugal."