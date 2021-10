Spartak de Rui Vitória esteve a vencer, mas "poker" deu triunfo ao Leicester

Jogo de loucos na Rússia terminou com o triunfo (4-3) do emblema inglês sobre a formação comandada pelo português.

O Spartak Moscovo, de Rui Vitória, perdeu esta quarta-feira por 4-3, na Rússia, frente ao Leicester, depois de ter estado a vencer por 2-0, em jogo da terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa.

A equipa comandada pelo treinador português abriu o marcador através de Sobolev, aos 11 minutos, vendo Larsson aumentar a vantagem ainda na primeira parte, aos 44'.

No entanto, o Leicester ainda reduziria, aos 45', por Patson Daka, e o segundo tempo viria a ser um "pesadelo" para a formação russa, que viu a vitória fugir muito por culpa do avançado zambiano, que acabou por apontar um "poker", com os restantes golos a serem marcados aos 48', 54' e 79'.

O Spartak ainda encurtou as diferenças, com o bis de Sobolev, aos 86', mas o golo não evitou a derrota.