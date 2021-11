Soares elimina Vítor Pereira, que vai para a Conference graças a Paciência; Bruma e Vinícius decisivos

Gonçalo Paciência no Eintracht Frankfurt - Antuérpia

Muitas decisões adiadas para a derradeira jornada da fase de grupos da Liga Europa

Acabou por ser uma noite decisiva para alguns dos protagonistas portugueses na Liga Europa. O Olympiacos, de Pedro Martins, bateu o Fenerbahçe, de Vítor Pereira, e garantiu um dos dois primeiros lugares, tal como o Eintracht Frankfurt, de Gonçalo Paciência.

Na Grécia, a turma de Pedro Martins chegou à vitória no minuto 90, por intermédio de Tiquinho Soares, num resultado que deixa os da casa com o play-off garantido e ainda a sonhar com a passagem direta, rumo aos oitavos.

O Fenerbahçe acabou por ser salvo por um golo de Gonçalo Paciência no quarto minuto de descontos. Os alemães empataram, em casa, a dois golos, diante do Antuérpia, garantiram primeiro lugar à partida para a última jornada e ajudaram os turcos e confirmarem o play-off da Conference League.

No grupo B, o PSV recebeu e bateu o Sturm Graz, por 2-0, com os golos a serem marcador por Carlos Vinícius e Bruma. Os holandeses partem para a derradeira jornada em segundo lugar, com menos três que o líder Mónaco, que já garantiu presença nos oitavos, e mais dois que a terceira Real Sociedad.