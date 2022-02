Sarri pediu dicas ao Milan sobre o FC Porto: "Ficaram impressionados..."

Treinador da Lázio revelou ter falado com jogadores do Milan sobre a equipa azul e branca, adversária de quinta-feira.

FC Porto e Lázio têm encontro marcado para quinta-feira (20h00), no Estádio do Dragão, e Maurizio Sarri, treinador da equipa italiana, revelou este sábado, após a vitória sobre o Bolonha (3-0), ter pedido dicas aos jogadores do Milan sobre os dragões.

"O FC Porto é uma equipa forte. Tem 19 vitórias e três empates no campeonato. Falei com os jogadores do Milan e todos me disseram que, quando jogaram com eles, ficaram impressionados. Vamos ver se conseguimos obter o melhor resultado possível", começou por referir o carismático técnico, em alusão ao encontro que os "laziale" tiveram com o Milan - e que perderam por 4-0 - na última quarta-feira. Os "rossoneri", recorde-se, defrontaram os portistas na fase de grupos da Liga dos Campeões, perdendo na Invicta (1-0) e empatando (1-1) em San Siro.

"No Porto será um jogo difícil, podemos perder porque vamos enfrentar um adversário forte, mas estou convencido de que a equipa vai jogar o jogo pelo jogo e é nessa altura que vamos obter algumas indicações sobre a nossa mentalidade", acrescentou Sarri, que, para o embate do Dragão, referente à primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, não deverá poder contra com Manuel Lazzari, que sofreu uma lesão muscular frente ao Bolonha.