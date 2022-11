Sarri denuncia: "Atiraram-nos copos com urina para o banco de suplentes"

O treinador da Lázio criticou o comportamento dos adeptos do Feyenoord, na última jornada da fase de grupos da Liga Europa.

A Lázio perdeu na quinta-feira por 0-1 na casa do Feyenoord, na última jornada da fase de grupos da Liga Europa e, no final da partida, Maurizio Sarri, treinador laziale, criticou o comportamento dos adeptos neerlandeses.

"Houve vários adeptos do Feyenoord a atirarem-nos copos com urina para cima do banco de suplentes. Nem é preciso dizer nada, podem imaginar o quão foi incómodo e irritante", denunciou, após a derrota.

Sarri lançou também críticas na direção da equipa de arbitragem, considerando que o golo do Feyenoord é precedido de duas faltas.

"Nem vou falar do árbitro. Um jogador [do Feyenoord] fez pelo menos sete ou oito faltas por trás contra jogadores nossos, mas só a minha equipa é que teve cartões amarelos", salientou.

Recorde-se que a derrota com os neerlandeses fez com que a Lázio terminasse a fase de grupos da Liga Europa no terceiro lugar, sendo relegada para o play-off de acesso aos oitavos de final da Conference League.