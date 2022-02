Sarri deixa elogios a Vitinha e Fábio Vieira antes do FC Porto-Lázio

"O FC Porto é uma equipa organizada, tem alguns jogadores com muita experiência e jovens com muita qualidade, como Vitinha e Fábio Vieira", comentou Sarri.

O treinador da Lázio garantiu esta quarta-feira que espera um FC Porto "muito forte" na partida de quinta-feira, a contar para a primeira mão do play-off de acesso à Liga Europa.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida que se realiza no Estádio do Dragão, Maurizio Sarri desvalorizou ainda o facto de os dragões nunca terem perdido com a equipa italiana.

"O que aconteceu entre estas duas equipas no passado não tem importância para esta eliminatória. O FC Porto é uma equipa organizada, tem alguns jogadores com muita experiência e jovens com muita qualidade, como Vitinha e Fábio Vieira. É uma equipa que fez 22 jogos no campeonato português, tem 19 vitórias e que esta época só perdeu dois jogos nas competições europeias, ambos com o Liverpool. Os números dizem tudo", salientou o técnico

O treinador da equipa italiana abordou a ausência de Immobile, mas, mesmo assim, mostrou-se confiante com o que a equipa pode fazer.

"[Immobile] Não pode jogar com o FC Porto. Vamos ver se a gripe passa e se pode jogar com a Unidese. Mas independentemente de quem joga, espero é uma equipa que entre em campo com a mesma mentalidade de fazer um jogo com bom nível", salientou.

O desgaste de estar presente nesta eliminatória da competição europeia é algo que preocupa Maurizio Sarri, no entanto, destacou o prestígio que traz ao clube.

"Esta eliminatória é desgastante. Jogas quinta-feira e não tens tempo para descansar para o próximo jogo. É um impacto físico muito forte, mas agora estamos num palco europeu e queremos estar bem. É um prestígio estar nesta competição", vincou.

O treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão da partida, confidenciou que esteve a preparar o jogo a ver a partida entre o Milan e a Lázio. O técnico italiano brincou com a situação e voltou a sublinhar as dificuldades que está à espera de encontrar no jogo desta quinta-feira.

"Se calhar Sérgio Conceição viu apenas os primeiros 20 minutos do Milan-Lázio. Depois desligou a televisão. O que sabemos é que vamos defrontar uma equipa com agressividade, muita pressão e imprevisível, que mete muitos jogadores na frente. Tem ainda aceleração e improviso. É uma equipa muito forte", concluiu.

O avançado Mattia Zaccagni também esteve na conferência de imprensa, disse o que pode fazer pela equipa e falou da ausência de Immobile.

"Tento em cada jogo dar o meu melhor e quando estou bem dou muito à equipa. Estou a tentar ter continuidade no meu jogo. O Ciro Immobile é um jogador fundamental, vamos sentir a sua falta, mas quem jogar vai tentar dar o seu melhor", disse.

O FC Porto recebe esta quinta-feira, às 20:00 horas, no Estádio do Dragão, a Lázio, em jogo da primeira mão do play-off de acesso à Liga Europa.