Saiu a fava ao Rio Ave para o "play-off" da Liga Europa

Caso ultrapassem o Besiktas, os vila-condenses defrontam o vencedor do Milan-Bodo Glimt. Sporting tem menos complicações

No sorteio do "play-off" da Liga Europa, realizado há momentos, a "fava" saiu ao Rio Ave. Caso a equipa de Mário Silva ultrapasse o Besiktas na 3.ª pré-eliminatória, arrisca-se a jogar com o Milan. O clube rossonero conta no plantel com Rafael Leão, e recebe os noruegueses do Bodo Glimt no próximo dia 24.

Menos complicado parece ser o caminho do Sporting para atingir a fase de grupos. Se ultrapassarem o Aberdeen, os leões vão jogar com o vencedor do Lask Linz (Áustria)-Dunajska Streda (Eslováquia).

Os jogos do "play-off" realizam-se a 1 de outubro, havendo lugar a prolongamento e desempate por grandes penalidades se necessário. Os vencedores apuram-se para a fase de grupos da Liga Europa.