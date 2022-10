Ronaldo ficou em branco e o United sofreu frente ao Omonia

Golo da vitória inglesa chegou já nos descontos.

O Manchester United sofreu para vencer esta quinta-feira o Omonia, clube cipriota, na quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa. Com Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo titulares, a formação orientada por Erik ten Hag apenas chegou ao triunfo no terceiro minuto de descontos, com um golo apontado por McTominay.

No outro encontro do Grupo E da prova, a Real Sociedad recebeu e venceu o Sheriff por 3-0 e mantém-se na liderança, só com vitórias (12 pontos). O United segue no segundo posto, com nove, à frente de Sheriff (três) e Omonia (ainda a zeros).