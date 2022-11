Ronaldo assiste, United vence, mas fica a um golo do primeiro lugar

Ronaldo festeja com Garnacho

Manchester United bateu a Real Sociedad por 1-0, mas os espanhóis mantiveram a liderança do grupo e seguem para os oitavos da Liga Europa

Com três portugueses no onze titular, o Manchester United foi à Reale Arena, em San Sebastián, bater a Real Sociedad por 1-0, um resultado que contudo foi insuficiente para roubar aos bascos a liderança do Grupo E da Liga Europa.

Dalot, Bruno Fernandes e Ronaldo foram lançados de início por Erik Ten Hag e CR7 foi responsável pela assistência para o golo solitário de Garnacho, aos 17'.

O United, com o triunfo, ficou com os mesmos 15 pontos que a Real Sociedad, mas com menos golos marcados, acabando por ficar em segundo e seguir para o play-off da Liga Europa, enquanto os espanhóis seguem diretos para os oitavos de final.

O Sheriff Tiraspol ficou em terceiro, com seis pontos e vai para a Conference League; o Omonia não pontuou.