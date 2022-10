Mourinho empata em Espanha e atira: "Vão chegar os fracassados da Champions"

Mourinho cumprimenta Manuel Pellegrini no final da partida com o Bétis

A Roma foi esta tarde empatar ao campo do Bétis e continua em terceiro do grupo. Os espanhóis já estão qualificados e os italianos dependem de si próprios

José Mourinho disse após a derrota há uma semana com o Bétis que o objetivo da Roma passava a ser o segundo lugar do Grupo C da Liga Europa, para não ficar em terceiro e cair na Conference League, e esta tarde deu um pequeno passo que deixa tudo em aberto, empatando em casa do emblema espanhol (1-1).

Marcou primeiro o Bétis, por Canales, e Belotti empatou para a equipa orientada pelo técnico português, que passa assim a somar quatro pontos.

Com o Bétis confortável na liderança do grupo, com dez pontos, o Ludogorets não cedeu terreno e ao vencer o HJK, por 2-0, marcou posição: é segundo do grupo, com sete pontos. O HJK é último, com um ponto.

Perante isto, a Roma tem ainda duas jornadas para assegurar a qualificação. Primeiro, desloca-se ao terreno do HJK e pode esperar uma ajuda do Bétis contra o Ludogorets, sendo que na última jornada recebe os búlgaros, que venceram os italianos na primeira jornada do grupo.

No final da partida, Mourinho falou da luta pela qualificação: "Foi um jogo de muita pressão. Parecia de eliminação direta porque se perdessemos ficávamos fora da competição. O empate é um salva-vidas para nós. O esforço e o coração foram a nossa grande qualidade. Podíamos ter arriscado mais nos últimos 10', mas jogámos com cabeça. Agora pensamos em mais duas vitórias. Se não ganhamos, estamos fora. Mas é bom só pensar em nós próprios".

Depois individualizou: "Belotti e Abraham estiveram desastrosos na primeira parte, saíram com as orelhas vermelhas. Dei-lhes forte porque não fizeram o que pedi. Conversámos ao intervalo e depois estiveram fantásticos na segunda parte. Ao Bétis vejo-o como um candidato, mas vão chegar os tubarões fracassados da Liga dos Campeões, vão chegar grandes. Vai ser divertido. Queremos passar e acabar segundos, se ficarmos em terceiro seremos candidatos na Conference League. São adversários que não deviam vir para a Liga Europa, é a realidade. Os fracassados da Champions."