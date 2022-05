Rode sofreu corte impressionante e teve de levar bastantes pontos na cabeça

Nos primeiros minutos de jogo, Sebastian Rode, médio do Eintracht Frankfurt, levou com os pitões de John Lundstram na cabeça e ficou a sangrar abundantemente. Foi assistido no relvado e continuou a jogar, mas teve depois de levar pontos na zona ferida. Nas redes sociais, o jogador alemão mostrou as "marcas de guerra". "O importante é conseguir a vitória, o resto não importa", escreveu.

Após um empate a um golo, o Eintracht Frankfurt bateu o Rangers nas grandes penalidades e conquistou a Liga Europa.