Rio Ave elimina Besiktas e segue na Liga Europa

Rio Ave segue para o play-off da Liga Europa

O Rio Ave venceu os turcos do Besiktas no desempate por grandes penalidades (4-2), após o 1-1 no tempo regulamentar, em jogo da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, seguindo em frente na competição.

Em Istambul, a equipa turca adiantou-se no marcador aos 15 minutos, com um golo do avançado Guven Yalcin, com o Rio Ave a conseguir chegar ao empate aos 85 minutos, por intermédio de Bruno Moreira.

No prolongamento o resultado não se alterou e o jogo acabou por ser decidido nas grandes penalidades, com o Rio Ave a marcar quatro penalidades, não desperdiçando nenhuma, ao contrário do Besiktas, que falhou dois castigos máximos.

Na próxima fase, o "play-off" de acesso à fase de grupos da Liga Europa, o Rio Ave vai defrontar o vencedor do jogo entre o Milan e o Bodo/Glimt.