Ricardo Horta eleito Jogador da Semana da Liga Europa, Taremi estava nomeado

Avançado do Braga marcou um golo e fez a assistência para outro na vitória (2-0) sobre o Sheriff, "carimbada" depois nas grandes penalidades. Taremi também estava nomeado.

A votação fechou e Ricardo Horta foi eleito o Jogador da Semana da Liga Europa. O avançado do Braga foi o mais votado depois de um jogo em que marcou um golo e fez uma assistência para o outro - vitória por 2-0 sobre o Sheriff.

Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, também estava nomeado, depois do golo e da assistência que fez no terreno da Lázio (2-2).

James Tavernier, do Rangers, bisou diante do Borussia Dortmund, e Malinovsky, da Atalanta, também marcou dois golos, mas diante do Olympiacos. Eram os outros dois nomeados.

Na semana passada, recorde-se, o galardão foi entregue ao portista Toni Martínez.