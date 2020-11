Renato Sanches comparado a antigo craque: "Cópia quase perfeita"

Médio português alvo de enormes elogios em França.

Renato Sanches vive um bom período da carreira depois dos maus momentos no Bayern e em França é alvo dos mais rasgados elogios. O Lille, onde joga o médio internacional português, venceu em casa do Milan por 3-0, com hat-trick de Yazici, e Sanches foi detacado pela prestigiada revista France Football.

"O Milan viu muitas lendas pisarem o relvado da sua lendária casa, o San Siro. Entre elas, um tal de Clarence Seedorf, que fez as delícias do público rossoneri com as suas exibições. Nesta quinta-feira, Renato Sanches despertou a memória do holandês, fazendo uma cópia quase perfeita ao estilo do antigo jogador. Sempre certeiro na decisão, nunca entrou em pânico com a bola no pé e brilhou com a sua capacidade de gerir o ritmo da equipa", surge escrito. "um desempenho impressionante", vinca a publicação.

Renato Sanches, 23 anos, leva nove jogos e um golo esta época.