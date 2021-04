Racismo: Lacazette ajoelha-se diante da equipa do Slávia de Praga

O jogo desta quinta-feira é o primeiro a ter lugar depois de Ondrej Kudela, da Slavia, ter sido punido com 10 jogos pela UEFA

Alexandre Lacazette ajoelhou-se mesmo em frente aos jogadores da Slavia Praga, aquando da habitual tomada de posição contra o racismo, antes do confronto dos quartos-de-final da Liga Europa.

O francês, que foi o capitão dos Arsenal, esta noite de Praga, parece ter feito questão que o seu gesto pudesse ser visto por toda a equipa da Slavia antes do pontapé de saída, com o resto dos seus companheiros de equipa do Arsenal a ajoelharem-se atrás dele.

O jogo desta quinta-feira é o primeiro a ter lugar depois de Ondrej Kudela, da Slavia, ter sido punido com 10 jogos pela UEFA, depois de ter sido considerado culpado de abuso racial contra o médio do Rangers Glen Kamara, no embate da Liga Europa, no mês passado.

