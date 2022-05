Presidente do Sevilha responde ao Eintracht: "O estádio do Mickey tem seis títulos da Liga Europa"

José Castro respondeu esta quinta-feira ao seu homólogo do Eintracht Frankfurt, Peter Fischer, que havia criticado a UEFA por ter definido o Estádio Ramón Sánchez Pizjuán [do clube espanhol] como local para a final da Liga Europa.

O presidente do Sevilha, José Castro, respondeu esta quinta-feira ao seu homólogo do Eintracht Frankfurt, Peter Fischer, que havia criticado a UEFA por ter definido o Estádio Ramón Sánchez Pizjuán [do clube espanhol] como local para a final da Liga Europa, que o emblema alemão conquistou na quarta-feira, nos penáltis, contra o Rangers.

"Fiquei chocado quando vi onde era. É o estádio Mickey Mouse, foi construído pela Lego [marca de brinquedo]. Tenho mais pessoas presentes quando comemoro o meu aniversário", havia afirmado o presidente do Eintracht, visando a capacidade limitada do estádio (cerca de 43500 pessoas).

"O estádio do Mickey Mouse tem no museu seis títulos desta competição. [Peter Fischer] Certamente disse isso como resultado da pressão destes dias e sem más intenções", respondeu esta quinta-feira o presidente do Sevilha, à "Movistar", garantindo então não ter levado a mal as declarações do homólogo Peter Fischer.