Presidente do Lyon confiante: "Vamos qualificar-nos para os quartos de final"

Paquetá marcou o golo do Lyon em casa do FC Porto

Jean Michel-Aulas acredita em dias melhores no campeonato. Segue a Liga Europa, num duelo com o FC Porto.

A derrota caseira (2-4) frente ao Rennes, referente à jornada 28 do campeonato francês, dificultou ainda mais a vida do Lyon na prova, mas há confiança no passo que se segue: a Liga Europa. Jean Michel-Aulas, presidente, deixou uma publicação nas redes sociais, demonstrando otimismo para a segunda mão dos oitavos de final, com o FC Porto.

"Quinta-feira vamos qualificar-nos para os quartos de final da Liga Europa. Sabemos como fazê-lo e tudo ainda é possível na Ligue 1, porque ainda há 33 pontos em cima da mesa (30) para conquistar, sendo que ainda vamos disputar grandes jogos", escreveu o dirigente.

O Lyon venceu no Dragão por 1-0, golo de Lucas Paquetá, e parte em vantagem para o reencontro com os dragões, na quinta-feira (20h00). No campeonato ocupa um modesto 10.º lugar, com 41 pontos em 28 jornadas.