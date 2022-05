Presidente do Eintracht Frankfurt critica local da final da Liga Europa: "É o estádio 'Mickey Mouse'..."

Peter Fischer, presidente do Eintracht Frankfurt

Dirigente do clube alemão visou a capacidade limitada da casa do Sevilha face à dita afluência de "190 mil adeptos"

A viver o ponto mais alto na presidência do Eintracht Frankfurt, Peter Fischer esperava ter (ainda) mais apoio ao vivo na final da Liga Europa, pelo que criticou a UEFA por ter definido o Estádio Ramón Sánchez Pizjuán como local do desafio.

"Fiquei chocado quando vi onde era", começa por recordar Peter Fischer, aludindo ao anúncio feito pelo organismo sobre o reduto escolhido. "É o estádio 'Mickey Mouse', foi construído pela Lego [marca de brinquedo]. Tenho mais pessoas presentes quando comemoro o meu aniversário", prosseguiu o dirigente máximo do Eintracht Frankfurt.

Peter Fischer visou a capacidade limitada do Rámon Sánchez Pijzuán (cerca de 43.500 pessoas) dado que, segundo o presidente do clube que enfrenta o Rangers, há "190 mil adeptos que não vão poder estar no estádio 'Mickey Mouse'".

Esta quarta-feira, pelas ruas de Sevilha, viram-se dezenas de milhares de alemães. No recinto espanhol, a assistir ao jogo com o Rangers, estão apenas dez mil adeptos alemães que compraram os bilhetes atribuídos pela UEFA ao Eintracht Frankfurt.