"Possibilidades de ganhar ao Benfica e passar são poucas", admite treinador do Lech Poznan

Dariusz Zurah respeita o Benfica, avisa que não quer ficar sempre na defesa, mas adianta que a hipótese de seguir em frente é remota



O Lech Poznan perdeu em Liège na última jornada da Liga Europa e tem apenas três pontos em quatro jogos. Teria de ganhar ao Benfica e ao Rangers e esperar por ajudas de outros campos para poder passar. Daí que Dariusz Zurah diga que será difícil festejar na Luz.

"Sabemos quem são os favoritos deste grupo D e Benfica e Rangers são equipas muito fortes. Teríamos de ter uma sorte muito grande. Vamos sempre lutar por ela, mas as possibilidades de ganhar aqui e passar são poucas", comenta, pedindo maior foco: "É preciso termos concentração até ao final do jogo. Isso aconteceu com o Benfica, com o Liège também. Temos de estar preparados até ao fim e corrigir esses erros e provar que somos capazes de lutar por um grande resultado."

Quanto ao desempenho defensivo recente do Benfica, Zurah mostrou respeito pelas vitórias encarnadas, avisando que vem para atacar: "Benfica é uma equipa que troca muito a bola na defesa. Não vamos ficar atrás, vamos atacar também. Contamos marcar e queremos jogar de forma ofensiva perante um adversário difícil, que tem grandes jogadores. Tirámos conclusões do último jogo com o Benfica, mas penso que é melhor perder jogando bem do que ganhar com uma partida mal conseguida."