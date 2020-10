Pioli: "Se esperava sofrer tanto? Vimos o jogo deles contra o Besiktas..."

Treinador do Milan elogiou a capacidade técnica do Rio Ave após o duelo emocionante entre as duas equipas no play-off da Liga Europa.

Sofrimento: "Estava à espera, vimos o jogo deles contra o Besiktas e sabíamos que era uma equipa com técnica. Até ao 1-1 sempre tivemos o controlo do jogo, na segunda parte perdemos alguma lucidez, mas sempre estivemos taco a taco com o Rio Ave".

Gestão de emoções: "É difícil de controlar naquele momento as emoções dos jogadores. Os penáltis são uma lotaria e o resultado pode cair para qualquer um das partes. Saímos com o primeiro objetivo da época que era passar à fase de grupos da Liga Europa".