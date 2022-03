Peter Bosz: "A atitude do FC Porto vai ser de ataque, só não sei se será logo de início"

Peter Bosz, treinador do Lyon, fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo frente ao FC Porto, marcado para as 20h00 de amanhã.

Resposta à derrota do campeonato com Rennes: "Depois do fim de semana, aconteceu o que aconteceu, mas temos de olhar para o que aconteceu antes, no jogo que fizemos no Porto. Isso transmite confiança, mas não podemos esquecer este jogo, naturalmente."

Teme um início de jogo difícil? "Não, não duvido nada da minha equipa. Estamos no bom caminho, já é a segunda vez que me falam desse jogo [Rennes], mas amanhã vamos jogar contra a equipa que jogámos na primeira mão, é o mesmo FC Porto."

Como explica a irregularidade no campeonato dado que na Europa a equipa está bem? "Não sei. É um facto que temos. Fizemos uma boa fase de grupos na Liga Europa, no último jogo contra o FC Porto também correu muito bem, no campeonato temos jogos onde há alguma irregularidade. Depois da pausa de inverno creio que estamos no bom caminho e não devemos olhar apenas para o último jogo."

Que deve ser corrigido em relação ao último jogo? "Outra vez a mesma referência? Vamos jogar e reparar como sempre, com seriedade, vamos jogar perante o FC Porto com a atitude de sempre, a diferença é que vamos jogar perante os nossos adeptos, precisamos deles, sobretudo nas provas europeias. São muito importantes."

Que tipo de jogo espera do FC Porto, que está em desvantagem? "Não sabemos. O FC Porto joga sempre ao ataque, depois do resultado no primeiro jogo eles vão tentar marcar, não sei se vai ser no início, mas a dada altura vão ter de reagir. Temos de estar preparados para todos os cenários. A atitude do FC Porto vai ser de ataque, só não sei se será logo de início."

E como vai jogar o Lyon? Segurar a vantagem? "Vamos fazer os possíveis para nos qualificarmos, no campo vamos mostrar as nossas qualidades para o alcançar."

Importância deste jogo: "Podemos sempre nos qualificar para Champions através da Liga Europa. O próximo jogo é sempre o mais importante e é no FC Porto que estamos concentrados."

Que equipa vai usar, vai gerir? Têm jogado sempre os mesmos... "Veremos amanhã. Compreendo a pergunta, como espero que compreenda que não diga."

Vai manter os mesmos ou equipa mais experiente? "Vamos apresentar jogadores com experiência, também temos jovens com talento. Temos um bom equilíbrio."