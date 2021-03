Pedro Martins: "O árbitro foi influenciado pelas reações dos jogadores do Arsenal"

Treinador do Olympiacos contestou a arbitragem do jogo com o Arsenal, esta quinta-feira, que a equipa grega perdeu por 3-1.

O Olympiacos perdeu esta quinta-feira por 3-1, frente ao Arsenal, na Grécia, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, ficando com uma missão "hercúlea" em mãos para a segunda mão, na próxima quinta-feira.

Após o apito final, o treinador português Pedro Martins analisou a partida e viu uma "má entrada" da sua equipa, apontando também o dedo a algumas decisões da equipa de arbitragem.

"A equipa entrou sem confiança, assustada, tivemos um mau começo nos primeiros 20 minutos, embora eu ache que tenhamos criado as melhores oportunidades, ainda que em menor quantidade. Depois do empate melhorámos, tivemos uma segunda oportunidade e poderíamos ter marcado novamente pelo El Arabi. Não conseguimos e o Arsenal fez o 2-1, com mais confiança. É um resultado que não reflete a partida, mas é assim que é", começou por referir o homem do leme do Olympiacos, antes de concluir:

"O árbitro foi influenciado pelas reações dos jogadores do Arsenal", comentou Martins.