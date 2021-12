Pedro Martins não poupa jogadores após derrota: "Não sei o que mais me aborrece"

Olympiacos perdeu em Antuérpia (1-0), na Liga Europa. "Foi uma exibição muito má e longe do que esperava. Faltou garra", disse o treinador português.

O Olympiacos perdeu (1-0) na casa do último classificado do grupo D, o Antuérpia, após um jogo apagado dos gregos e que, com este desfecho, terão de disputar o play-off da prova. Já o Eintracht, que empatou 1-1 com o Fenerbahçe de Vítor Pereira, segue direto para os "oitavos" da Liga Europa, enquanto que o turcos vão para o playoff da Conference League.

Voltando ao Olympiacos, sem Rúben Semedo mas com Rony Lopes a titular (sairia ao intervalo), foi uma equipa apática e viu-se dominada pelo Antuérpia. Com Dinis Almeida a titular e sem o lesionado Aurélio Buta, os belgas marcaram logo aos 7', num contra-ataque finalizado por Balikwisha e, até final, podiam ter dilatado o marcador não fosse o guarda-redes dos gregos, Vaclik, ter feito uma série de boas defesas.

"Não sei o que mais me aborrece. O resultado seguramente não me satisfaz, foi uma exibição muito má e longe do que esperava. Vamos analisar a situação com os jogadores pois faltou garra", disse Pedro Martins.

No outro jogo o Eintracht (Gonçalo Paciência entrou aos 60") marcou primeiro, por Djibril Sow e o Fenerbahçe (sem Miguel Crespo) empatou por Berisha.