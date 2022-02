Pedro em dúvida para o FC Porto e Jovane elogiado por Sarri: "Esteve bastante bem"

Jovane Cabral rendeu o lesionado Pedro no Unidese-Lázio e foi elogiado por Sarri.

A Lázio recebe na quinta-feira o FC Porto, em jogo da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, e Pedro Rodríguez, avançado espanhol que foi titular no Dragão, está em dúvida. O jogador saiu lesionado na primeira parte do Udinese-Lázio (1-1), no domingo.

"O Pedro está com dores no tendão, amanhã fará mais exames e depois vamos ver", referiu Maurizio Sarri após o encontro.

Para o lugar de Pedro entrou o avançado emprestado pelo Sporting aos laziale. "O Jovane não está nas mesmas condições físicas da equipa. Apesar disso, e mesmo que ainda esteja um pouco fora do nosso estilo de jogo, esteve bastante bem esta noite, com uma boa abordagem", elogiou o técnico.

Na primeira mão, recorde-se, o FC Porto venceu por 2-1.