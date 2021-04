Paulo Fonseca e Bruno Fernandes: um duelo português por uma final europeia

Roma e Manchester United medem forças nas meias-finais da Liga Europa.

O treinador português Paulo Fonseca, da Roma, procura ganhar vantagem para estar na primeira final europeia da sua carreira, na Liga Europa de futebol, num jogo em que recebe na quinta-feira o Manchester United, de Bruno Fernandes.

Paulo Fonseca e Bruno Fernandes encontram-se em lados opostos numa das meias-finais da competição, enquanto na outra, o Arsenal, do também internacional português Cédric Soares, recebe o Villarreal.

Na Liga Europa, o treinador português tem a oportunidade de "redimir" uma época que não tem sido fácil em Itália, eliminado da Taça e "afundado" no sétimo lugar na Série A, na qual voltou a perder no domingo (3-1 com o Cagliari).

Não é a melhor fase da época para os romanos, que na quinta-feira, no Olímpico de Roma, precisam do melhor de si diante de um Manchester United, que atravessa uma melhor fase, apesar do nulo no último fim de semana com o Leeds, na Liga inglesa.

A equipa de Bruno Fernandes registava até esse jogo a sua melhor série da temporada, com cinco triunfos consecutivos, dois dos quais a ditarem a eliminação dos espanhóis do Granada nos "quartos" da Liga Europa, enquanto a Roma tinha afastado o Ajax.

Nestas meias-finais, os red devils procuram a segunda final em poucos anos, depois de a equipa ter sido campeã em 2016/17, com José Mourinho como treinador, e já na última época (2019/20) ter sido semifinalista, derrotada pelo Sevilha (2-1), futuro campeão.

Bruno Fernandes, que trocou nessa época o Sporting pelos red devils, procura estar também na sua primeira final europeia de clubes, depois de na meia-final de 2019/20, a uma única mão devido à pandemia da covid-19, até ter marcado o único golo do United.

Na outra meia-final, o Arsenal começa por defrontar em casa o Villarreal, com os espanhóis comandados pelo treinador Unai Emery, três vezes vencedor da Liga Europa de forma consecutiva com o Sevilha, a primeira frente ao Benfica (2013/14).

Será também um regresso do técnico espanhol a casa do Arsenal, clube que comandou nas duas últimas épocas (2018/19 e 2019/20), sem troféus conquistados, mas com uma recente final da Liga Europa, perdida em 2019 para o rival Chelsea (4-1).

Antes, o Arsenal foi semifinalista em 2017/18, então treinado por Arsène Wenger, e finalista vencido numa outra ocasião mais distante, ainda num formato diferente e com a designação de Taça UEFA, em 1999/2000, frente ao Galatasaray.

Já o Villarreal chega pela terceira vez a umas meias-finais da segunda competição europeia, depois de ser afastado em 2002/03 pelo Valência, e em 2010/11 pelo FC Porto, que se sagraria campeão nessa edição, diante do Sporting de Braga (1-0).

As meias-finais da Liga Europa, com a primeira mão na quinta-feira e a segunda em 06 de maio, podem abrir caminho a uma final 100% inglesa, se passarem Arsenal e Manchester United, um cenário que pode acontecer igualmente na Champions.

Na competição "maior", são Chelsea, diante do Real Madrid, e Manchester City, com o Paris Saint-Germain, que tentam chegar à final e conquistar um título que os "citizens" nunca venceram, e os "blues" alcançaram em 2011/12.

Ainda na Liga Europa, a competição tem uma vez mais o aliciante extra de dar ao vencedor um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima época, posição ambicionada por Roma, Arsenal e Villarreal, com dificuldades nos respetivos campeonatos.

Os italianos nem em zona europeia estão na Série A de futebol, na qual ocupam o sétimo lugar da classificação, o mesmo do Villarreal na Liga espanhola, enquanto o Arsenal é 10.º no campeonato inglês.

Uma vitória abriria caminho para um lugar na Champions na próxima época, posição que, à partida e independente do que consiga alcançar na Liga Europa, o Manchester United terá via Premier League, competição em que segue na vice-liderança.