Olympiacos, de Pedro Martins, apura-se para a fase de grupos da Liga Europa

O Olympiacos, orientado pelo português Pedro Martins, garantiu hoje um lugar na fase de grupos da Liga Europa de futebol, após empatar a dois golos com o Slovan Bratislava, na Eslováquia, beneficiando da vitória da primeira mão (3-0).

No segundo jogo do 'play-off', sem portugueses no "onze inicial", mas com Rony Lopes a entrar na segunda parte, El Arabi, aos 33 minutos abriu o ativo na capital eslovaca, mas Henty (42) viria a restabelecer a igualdade, já com os locais em inferioridade numérica.

Após o intervalo, Onekuru (54) voltou a colocar os gregos em vantagem, anulada pouco depois, pelos "pés" de Green (62).