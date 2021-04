Olmo García: o homem que invadiu o Granada-United e se despe pela paz

Granada-Manchester United, à porta fechada, foi invadido por um homem nu, na primeira parte.

O encontro da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa entre Granada e Manchester United, na quinta-feira, que terminou com o triunfo do emblema inglês por 2-0, ficou marcado pela invasão de um homem nu, durante a primeira parte, tendo mesmo motivado a interrupção do jogo durante aproximadamente um minuto.

Esta sexta-feira, em Espanha, foi revelada a identidade do invasor: trata-se de Olmo García, um empresário da região já conhecido em Granada por caminhar nu pela cidade em nome da paz e da sustentabilidade humana e ambiental.

Em 2016, ao jornal "Ideal, Olmo García explicou que defende um estilo de vida "sem stress, sem rotinas e em contacto com a natureza" e o motivo para andar nu: "Não penso que esteja mal da cabeça por andar nu devido a uma filosofia ou a ideais. Não faço mal a ninguém e acho que isto faz bem à sociedade. A nudez tem benefícios psicológicos para a pessoa. A paz no mundo, para mim, é a harmonia, as palavras boas, um planeta sem envelhecimento, um mundo sem morte", havia afirmado o Olmo, de 37 anos, que tem uma empresa de nutrição desportiva desde 2004.

Em 2016, Olmo assegurou ainda não ter recebido nenhuma multa da polícia nem ter sido mandado para casa. No entanto, quase cinco anos depois do seu primeiro "passeio público" nu, as coisas mudaram consideravelmente: a polícia local informou, após a detenção na noite de quinta-feira em Los Cármenes, que nos últimos meses teve de processar quinze queixas, cinco relatórios e três processos contra García."