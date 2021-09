Oleg dá a vitória a Pedro Martins, Vítor Martins empata na Alemanha

Sem qualquer jogador luso no onze, os campeões gregos inauguraram o marcador aos 51 minutos, por Youseff El Arabi, mas Mbwana Samatta repôs a igualdade para os belgas, aos 75, antes de Oleg Reabciuk, ex-jogador de FC Porto e Paços de Ferreira, consumar o triunfo dos helénicos, aos 87.

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, estreou-se a vencer na Liga Europa, ao bater por 2-1 o Antuérpia, e lidera o Grupo D, no qual o Fenerbahçe, de Vítor Pereira, empatou 1-1 em Frankfurt.

Sem qualquer jogador luso no onze, os campeões gregos inauguraram o marcador aos 51 minutos, por Youseff El Arabi, mas Mbwana Samatta repôs a igualdade para os belgas, aos 75, antes de Oleg Reabciuk, ex-jogador de FC Porto e Paços de Ferreira, consumar o triunfo dos helénicos, aos 87.

O Olympiacos (Rony Lopes foi suplente), lidera o grupo, com três pontos, mais dois do que Eintracht Frankfurt e Fenerbahçe, que empataram na Alemanha, onde Gonçalo Paciência foi suplente não utilizado nos anfitriões. Os belgas, que apresentaram Buta e Dinis Almeida de início, são últimos.

O internacional alemão Mesut Ozil deu vantagem à formação comandada por Vítor Pereira, logo aos 10 minutos, só que Sam Lammers fixou a igualdade aos 41, sendo que os turcos ainda desperdiçaram uma grande penalidade aos 90, por Dimitrios Pelkas, ex-jogador do Vitória de Setúbal.

No Grupo C, Leicester e Nápoles empataram 2-2, num jogo arbitrado pelo português Tiago Martins, e seguem atrás do líder Legia Varsóvia, que na quarta-feira venceu por 1-0 na casa do Spartak de Moscovo, de Rui Vitória.

Os ingleses, com Ricardo Pereira no banco de suplentes, conseguiram uma vantagem aparentemente confortável, graças aos tentos de Ayoze Pérez e Harvey Barnes, aos nove e 64 minutos, respetivamente, só que o nigeriano Victor Osimhen emergiu como "figura" dos napolitanos, assinando um bis, aos 69 e 87.

O Lyon, que contou com o guarda-redes internacional português Anthony Lopes na baliza, foi a Glasgow bater o Rangers por 2-0, com um golo de Toko Ekambi e um autogolo de James Tavernier, e comanda o Grupo A, à frente de Brondby e Sparta Praga, que se "anularam" (0-0) na Dinamarca.

Com o extremo internacional luso Gelson Martins de início, o Mónaco também se estreou com um triunfo, por 1-0, na receção ao Sturm Graz, com um tento de Krepin Diatta no segundo tempo, e está isolado no topo do Grupo B, tendo beneficiado do empate 2-2 entre PSV e Real Sociedad, numa partida na qual Mario Gotze e Cody Gakpo marcaram para os holandeses e Adnan Januzaj e Alexander Isak para os espanhóis.

Num dos primeiros jogos do dia, o Sporting de Braga, único representante luso nesta edição da prova, perdeu por 2-1 na visita ao Estrela Vermelha, em jogo do Grupo F.

Galeno foi lesto a anular o tento inaugural de Milan Rodic, mas Aleksandar Katai assegurou, de grande penalidade, a vitória da formação comandada por Dejan Stankovic, que lidera isolada o grupo, tendo em conta o empate (1-1) entre Ludogorets e Midtjylland, que somam um.

Os jogos da segunda jornada da Liga Europa estão agendados para 30 de setembro, com o Braga a visitar os búlgaros do Ludogorets.