"O Sporting tem muitas vantagens em relação a nós", aponta treinador do Aberdeen

Derek McInnes, treinador do Aberdeen

Redação com Lusa

Derek McInnes, treinador do Aberdeen, espera um Sporting "forte" apesar dos casos de covid-19.

O treinador do Aberdeen, Derek McInnes, assegurou estar à espera de um Sporting "forte" na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, apesar dos casos de covid-19 que têm afetado o conjunto português.

"O Sporting é um grande clube, é favorito para o jogo, mas estamos ansiosos para o desafio. [Os casos de covid-19] Não é o ideal em termos de planeamento, também tivemos alguns problemas, temos compreensão, mas sabemos que a equipa que defrontaremos amanhã [quinta-feira] é uma equipa forte", sublinhou, em conferência de imprensa de antevisão à partida, no estádio José Alvalade, em Lisboa.

O conjunto escocês leva já oito jogos realizados esta temporada, divididos entre campeonato e Liga Europa, ao contrário dos leões, que ainda não disputaram qualquer jogo oficial - a primeira jornada da I Liga, diante do Gil Vicente, foi adiada devido aos casos de covid-19 nas duas formações.

"O facto de já estarmos em competição há mais tempo ajuda e dá-nos mais força, mas o Sporting tem muitas vantagens em relação a nós. Já termos jogado alguns jogos em alta competição permite-nos estar bem", ressalvou.

Presente na sala de imprensa esteve igualmente o guarda-redes inglês Joe Lewis, frisando que a equipa escocesa não veio a Lisboa "para tirar fotografias", estando focada em dar o seu melhor no jogo, para responder ao desaire sofrido no domingo, diante do Motherwell (0-3).

"O jogo com o Motherwell foi desapontante. Temos de assegurar que resolvemos os problemas que surgiram no domingo passado, manter a confiança e trazer essa confiança para o próximo jogo. O que aconteceu só poderá ter sido uma coisa sem exemplo", atirou.

Sporting e Aberdeen defrontam-se na quinta-feira, pelas 20:00, no estádio José Alvalade, em Lisboa, em jogo único da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, com arbitragem do montenegrino Nikola Dabanovic.