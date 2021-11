O pesado castigo de Nabil Fékir após agarrar pescoço de Demirbay

Nabil Fékir, jogador do Bétis

Gesto na Liga Europa foi considerado como agressão pela UEFA.

Nabil Fékir, jogador do Bétis, foi sancionado com três jogos de suspensão pela UEFA, depois de ver cartão vermelho direto por agarrar o pescoço de Kerem Demirbay, do Bayer Leverkusen, em jogo da fase de grupos da Liga Europa [1-1].

Foi o próprio clube espanhol confirmar o castigo, esta segunda-feira, através dos seus meios de comunicação. O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA considerou que o gesto foi suficiente para ser considerado agressão e não apenas uma conduta antidesportiva.

Em caso de haver sido considerado conduta antidesportiva, Fékir poderia ficar de fora apenas no próximo jogo na prova.

O Bétis ocupa o segundo lugar do grupo G, com sete pontos, enquanto o Bayer Leverkusen é líder, com 10.