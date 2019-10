"O FC Porto tem equipa para esta prova ou para a Champions"

Steven Gerrard, treinador do Rangers, fez a antevisão ao duelo de quinta-feira em casa do FC Porto.

Jogar no Dragão: "Olhamos para os jogos em casa como os jogos chave para conseguir pontos, o que conseguimos fora de casa será um bónus. Vamos tentar pontuar, jogar o melhor. Não olho muito para trás. O meu foco é apenas no jogo de amanhã e tentar conseguir algo deste jogo, tenho boas memórias de jogar em Portugal, de jogar com o FC Porto, é um clube muito grande, sabemos o tamanho do desafio. Mas vamos tentar entrar no avião amanhã satisfeitos com o que conseguimos."

Esperança de conseguir a vitória: "A gestão do jogo é muito importante no alto nível. É preciso teres concentração, se a perderes, os jogadores de topo podem castigar-te. Espero que os jogadores tenham aprendido com o Young Boys, porque o desafio é grande o suficiente. Mas na época passada também ninguém nos dava hipótese e fomos ao Villarreal e saímos bem. Espero repetir isso amanhã e conseguir algo neste jogo. Se temos ambição de tirar alguma coisa deste jogo, seja vitória ou empate, temos de dar o melhor. Mas acredito nos jogadores. Estou muito ansioso por este jogo, porque acredito que podemos ter uma boa performance."

Sobre Nakajima: "Não gosto de falar dos adversários antes da batalha, gosto de me concentrar nos meus jogadores. O FC Porto tem bons jogadores, tem uma equipa fantástica, ganhou dinheiro para construir esta equipa nesta prova ou na Champions. Vamos ver que jogadores nos vão defrontar, mas estamos bem familiarizados com a qualidade dos jogadores do FC Porto."

Quem segue em frente?: "Quando o sorteio saiu estávamos entusiasmados, porque fomos colocados num grupo com o FC Porto e o Feyenoord, clubes com muita reputação. Mas eu acreditava que o FC Porto era o mais forte e tinha mais pressão para acabar na frente. Mas no futebol tudo é possível. Depois de dois jogos está tudo igualado e está bem aberto. Todos conseguirão avançar neste grupo e dependerá de quem for o mais consistente nos quatro jogos.