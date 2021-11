O empate de Rui Vitória, o golo de Jota e muito mais na noite de Liga Europa

As principais notas de destaque da quarta jornada da prova.

O Braga assumiu a liderança isolada do grupo F da Liga Europa de futebol ao vencer na receção ao Ludogorets, por 4-2, beneficiando da derrota por 1-0 do Estrela Vermelha frente ao Midtylland, em Belgrado.

O campeão búlgaro provou que está num patamar qualitativo bem abaixo dos minhotos, que souberam aproveitar os erros defensivos do seu adversário para construir um triunfo confortável por 4-2, com golos de Al Musrati, Iúri Medeiros, Galeno e Mário González, aos 25, 37, 40 e 73 minutos, contra os dois do Ludogorets, marcados aos 33 e 79, por Pieros Sotiriu e Igor Plastun.

Com este triunfo, o Braga assumiu a liderança isolada do Grupo F, com nove pontos, mas para isso precisou que os dinamarqueses do Midtylland fossem a Belgrado vencer o Estrela Vermelha, por 1-0, graças a um autogolo do médio gabonês Guelor Canga.

O Estrela Vermelha esteve a jogar em inferioridade numérica desde o minuto 12, altura em que o médio australiano Milos Degenek foi expulso por puxar um adversário em ataque prometedor, e acabou mesmo a partida com menos dois jogadores, por expulsão do defesa Marco Gobeljic, aos 90+4.

O Braga deu mais um passo importante rumo ao apuramento para os oitavos de final e lidera o grupo com nove pontos, seguido do Estrela Vermelha, com sete, do Midtylland, com cinco, e do Ludogorets, com um.

No Grupo C houve surpresa face ao empate a um golo do Leicester em casa frente ao Spartak de Moscovo, treinado pelo português Rui Vitória, que se adiantou no marcador aos 51 minutos, pelo avançado nigeriano Victor Moses, e segurou o empate depois do médio ganês da equipa inglesa Daniel Amartey ter marcado à passagem do minuto 58.

No entanto, o Leicester desperdiçou uma oportunidade soberana de somar os três pontos quando o seu homem-golo, Jamie Vardy, falhou a marcação de um penálti, aos 75 minutos.

O trunfo do Nápoles sobre o Légia, por 4-1, na Polónia, horas antes, faz com que esteja tudo em aberto no grupo, que é liderado pelos italianos, com sete pontos, seguidos pela equipa polaca, com seis, pelo Leicester, com cinco, e pelo Spartak de Moscovo, com quatro.

No Grupo D, os turcos do Fenerbhaçe, treinados pelo português Vítor Pereira, foram à Bélgica vencer de forma categórica o Antuérpia, por 3-0, resultado que já se registava ao intervalo, recolocando-se na rota do apuramento.

No eixo da defesa belga, alinhou o central português Dinis Almeida, durante os 90 minutos, mas o seu compatriota Buta, lateral direito, continua lesionado e não pôde dar o seu contributo à equipa.

O grupo é liderado pelos alemães do Eintracht Frankfurt, que foram a Atenas vencer o Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, por 2-1, e somam 10 pontos, seguido pelo campeão grego, com seis, pelo Fenerbhaçe, com cinco, e pelo Antuérpia, com um.

O Eintracht Frankfurt já assegurou um dos dois lugares de apuramento para a próxima ronda da prova.

O internacional português Jota, emprestado pelo Benfica ao Celtic, continua com veia goleadora e voltou a marcar no terreno do campeão húngaro, o Ferencváros, fazendo o segundo golo da sua equipa, aos 23 minutos, contribuindo para a vitória por 3-2, em jogo do grupo G.

A mesma sorte não teve o seu compatriota William Carvalho, que foi titular no Bétis em Leverkusen, frente ao Bayer, que aplicou uma goleada por 4-0 à equipa andaluza.

O médio defensivo luso foi substituído ao intervalo, quando o Bétis perdia por 1-0, pelo seu colega Sérgio Canales.

A formação alemã lidera o grupo G, com 10 pontos, seguido do Bétis, com sete, do Celtic, com seis, enquanto o Ferencvaros ainda não somou qualquer ponto.

No Grupo H, o Dínamo Zagreb venceu hoje na receção ao Rapid de Viena, por 3-1, e subiu ao segundo lugar, com seis pontos, só atrás dos ingleses do West Ham, que horas antes empataram a dois golos na Bélgica, frente ao Genk, e que lideram com 10, enquanto a formação belga é terceira, com quatro, e a equipa austríaca ocupa o último lugar, com três.

O West Ham também assegurou um dos dois primeiros lugares do agrupamento.

No Grupo E, o Marselha não aproveitou o fator casa para vencer a Lazio, cedendo um empate a dois golos, depois de ter-se adiantado no marcador, pelo avançado polaco Arkadiusz Milik, aos 33, ter permitido a reviravolta por Philipe Anderson e Ciro Immobile, aos 45+7 e 49, e ter fechado o resultado, aos 83, pelo internacional gaulês Dimitri Payet.

Quem lidera o grupo, algo surpreendentemente, são os turcos do Galatasaray, que empataram a um golo, horas antes, em casa, frente ao Lokomotiv de Moscovo, com oito pontos, seguidos pela Lázio, com cinco, pelo Marselha, com quatro, e pela equipa russa, com dois.

No Grupo A, os franceses do Lyon já estão nos oitavos de final, depois de garantirem o primeiro lugar da poule a duas jornadas do final, somando 12 pontos, contra quatro do Sparta de Praga, os mesmos que o Rangers, enquanto o Brondby tem dois.

Esta época o modelo competitivo mudou, com os vencedores dos oito grupos da Liga Europa a entrarem diretamente nos "oitavos", enquanto os segundos colocados disputam um play-off - a que se juntam os terceiros da Liga dos Campeões -, ao passo que os terceiros classificados são relegados para a nova Conference League