A antevisão do Ludogorets ao encontro da Liga Europa.

O treinador do Ludogorets, Stanislav Genchev, garantiu que a sua equipa vai jogar com "muita ambição" diante do Sporting de Braga, quinta-feira, na quarta jornada do grupo F da Liga Europa de futebol.

O Ludogorets é último classificado do grupo, com apenas um ponto, pelo que só uma vitória lhe interessa para acalentar esperanças em poder seguir em frente e Stanislav Genchev promete uma equipa muito ambiciosa a jogar em Braga.

"Trabalhámos bem durante a semana e vamos mostrar isso amanhã [quinta-feira], o que preparámos para este jogo. Sabemos que se vencermos será muito bom para nós. Vai ser um jogo importante, é muito decisivo, mas vamos jogar com muita ambição", prometeu na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Os minhotos venceram os búlgaros, fora, na última ronda do grupo F (1-0), há duas semanas, e o técnico adversário disse que essa partida foi devidamente revista e analisada.

"Fizemos a nossa análise e vimos os nossos erros do jogo na Bulgária. O Braga é uma equipa bem organizada, mas também tem pontos fracos e vamos aproveitar isso. Este é um jogo importante para nós, mas também para o Sporting de Braga", disse.

O treinador búlgaro considerou que a equipa bracarense "tem o seu estilo próprio e percebe-se que são bons na defesa e perigosos no ataque: é uma grande equipa, um grande clube, mas cada jogo tem a sua história e queremos mostrar o nosso valor".

Sporting de Braga, segundo classificado, com seis pontos, e Ludogorets, quarto e último, com um, defrontam-se a partir das 20:00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo sueco Glenn Nyberg.