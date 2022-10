Declarações de Karel Geraerts, treinador do St. Gilloise, na antevisão ao jogo da Liga Europa com o Braga, marcado para as 20h00 de quinta-feira.

Jogo decisivo? "Penso que não, ficam a faltar ainda três jogos para o final da fase de grupos, é um jogo importante, mas não decisivo."

Que Braga depois da derrota no Dragão: "O Braga joga bom futebol, tem bons jogadores, muito habilidosos, são segundos no campeonato português, são uma grande equipa em Portugal, têm uma grande história nas competições europeias e é favorito para amanhã."

Menor experiência europeia do St. Gilloise: "É muito simples: o Braga tem muita experiência nas competições europeias, para nós é uma descoberta. Não acho que a derrota com o FC Porto tenha impacto no Braga, não se vai perturbar e vai saber lidar com isso a nível mental. Depois de uma derrota vai querer reagir a jogar em casa, com os seus adeptos. Vamos ter que estar ao nosso melhor para podermos ter um resultado positivo quinta-feira."

Jogo particular com o Sporting na pré-época: "É sempre bom ter alguma experiência [de defrontar uma equipa portuguesa], o Sporting é uma equipa que joga um futebol rápido, tem jogadores habilidosos, de caráter forte, pode ser uma aprendizagem para nós, mas com o Sporting foi um amigável e agora é para a Liga Europa. São jogos diferentes, com dinâmicas diferentes."