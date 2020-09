Mourinho reclamou da dimensão das balizas no Shkendija-Tottenham

Parece incrível, mas é verdade. Antes do início do jogo entre o Shkendija e o Tottenham as balizas tiveram de ser substituídos por terem uma dimensão inferior ao regulamentado

Foi uma situação no mínimo insólita e raras vezes vista. Antes do início do jogo, na Macedónia do Norte, entre o Shkendija e o Tottenham, as balizas tiveram de ser substituídas por não terem as dimensões regulamentares, conforme explicou José Mourinho, após o triunfo por 3-1, que colocou os spurs no play-off, frente ao Maccabi Haifa.

"Antes do desafio passou-se uma situação engraçada, porque o meu guarda-redes avisou-me que a baliza era mais pequena. Fui lá ver e de facto era pequena. Os guarda-redes passam o tempo todo nas balizas, por isso sabem. Senti imediatamente que algo estava errado e fomos falar com o delegado da UEFA para averiguar. As balizas tinham cinco centímetros a menos e requisitámos balizas com as dimensões corretas", contou o técnico português.

Perante o sucedido, resta saber se a UEFA irá tomar alguma medida disciplinar contra o Shkendija.