Manchester United é um dos possíveis adversários do Sporting

Feyenoord, Midtjylland, Mónaco e Nantes apurados

Feyenoord, Midtjylland, Mónaco e Nantes asseguraram a continuidade na Liga Europa, enquanto o Manchester United falhou por um golo a conquista do seu grupo, na sexta e última jornada desta fase.

No País Basco, com três portugueses no onze inicial (Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo), os red devils venceram por 1-0 a Real Sociedad com um golo do argentino Alejandro Garnacho, avançado de apenas 18 anos, aos 17 minutos, mas o resultado foi insuficiente para os ingleses garantirem o primeiro lugar do Grupo E.

Com os dois emblemas a somarem 15 pontos, mas com mais um golo no desempate, a Real Sociedad segue diretamente para os oitavos de final da Liga Europa, enquanto o Manchester United terá de disputar o play-off e, nessa fase, é um dos possíveis adversários do Sporting, que caiu da Liga dos Campeões.

Além do Manchester United, Midtjylland, Nantes e Mónaco passam a estar na lista dos possíveis adversários do Sporting no play-off.

No primeiro bloco de jogos, o Grupo F chegou à última ronda com todas as quatro equipas com possibilidades de seguir em frente, com os holandeses do Feyenoord a acabarem no primeiro lugar e com lugar reservado nos "oitavos", e os dinamarqueses do Midtjylland no segundo posto, com todas as equipas empatadas com oito pontos.

A Lázio acabou relegado à Liga Conferência Europa e o Sturm Graz despediu-se das provas internacionais esta temporada.

Nos Países Baixos, o Feyenoord bateu por 1-0 a Lazio, com o guarda-redes Luís Maximiano no banco dos italianos, e, na Dinamarca, o Midtjylland venceu o Sturm Graz, por 2-0.

No Grupo G, o Nantes juntou-se ao Friburgo, com um triunfo na Grécia sobre o Olympiacos, por 2-0, e, no Grupo H, o Mónaco goleou em casa o Estrela Vermelha, por 4-1, com Gelson Martins a assistir ao jogo do banco, e assegurou o segundo lugar, atrás do Ferencvaros.

