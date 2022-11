Malmo despede-se da Europa em Braga: "É o último jogo europeu da minha carreira"

Ola Toivonen participou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Braga, na quinta-feira, a contar para a última jornada da Liga Europa. Aos 36 anos, o avançado vai disputar o último jogo europeu da carreira.

O internacional sueco Ola Toivonen, de 36 anos, admitiu na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Braga, na quinta-feira, a contar para a última jornada da Liga Europa, que é "especial" encarar o último jogo europeu de uma carreira que termina no final da temporada.

"É o último jogo europeu da minha carreira. É um sentimento diferente. Temos de estar focados, temos de estar no nosso melhor. O nosso trabalho defensivo e o esforço coletivo vão ser testados. Temos de estar à altura", disse.

Autor de 14 golos em 64 partidas pela seleção escandinava, o dianteiro realçou que o Malmö deve ambicionar os primeiros pontos no grupo D para "honrar o símbolo e a estrutura do clube", mesmo tendo pela frente "uma equipa muito boa".

"Temos muito respeito pelo Braga. É uma equipa muito técnica, mas igualmente física. Tem estado sempre nas competições europeias. Temos de ter respeito, mas não demasiado respeito. Temos de jogar o nosso futebol e não sofrer golos", perspetivou.

O Malmö, da Suécia, quarto e último classificado do grupo D, sem pontos, defronta o Braga, terceiro, com sete, em jogo agendado para as 20h00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem do francês Ruddy Buquet.