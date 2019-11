Mais dois apurados, FC Porto em maus lençóis e Braga em grande na Liga Europa

Quatro equipas com presença garantida na próxima fase.

O Braga continua bastante bem na Liga Europa e ficou a um ponto do apuramento para os 16 avos de final, depois de nova vitória, agora no Minho, perante o Besiktas, por 3-1.

Quem não pode festejar na ronda desta quinta-feira é o FC Porto, batido em Glasgow pelo Rangers, por 2-0, um resultado que ainda assim não afasta os dragões, que terão de ser mais eficazes nos dois jogos que ainda faltam na fase de grupos.

Numa noite em que Espanhol e Manchester United garantiram o apuramento, passam a ser quatro as formações já seguras nos 16 avos de final -- nos primeiros jogos do dia, tinham sido Sevilha e Celtic a apurar-se.

Quanto às equipas treinadas por portugueses, Nuno Espírito Santo tem razões para sorrir, já que o Wolwerhampton bateu o Slovan Bratislava (1-0), mas Paulo Fonseca não, já que a Roma foi derrotada pelo Borussia Mönchengladbach (2-1).

No Municipal de Braga, os arsenalistas do Minho continuam a divergir claramente a campanha interna - 10.ºs na I Liga - da internacional - líderes do grupo K da LE.

Chegam aos 10 pontos, contra nove dos Wolves e quatro do Slovan, que só por milagre chega segundo lugar.

Paulinho, aos 15 e 37 minutos, e Wilson Eduardo, aos 81', fizeram os golos na pedreira de Braga, a que Besiktas (que jogou em inferioridade numérica toda a segunda parte) só respondeu com respondeu com o golo do norte-americano Tyler Boyd, antigo jogador do Vitória de Guimarães, aos 29'.

Em Inglaterra, foi um ex-benfiquista, o mexicano Raul Jimenez, a marcar, aos 90+2', e salvar a equipa de Rui Patrício, Rúben Vinagre, João Moutinho, Pedro Neto e Rúben Neves, que falhou uma grande penalidade.

Depois do empate em casa com o Rangers, o FC Porto fez pior e perdeu na Escócia por 2-0. Depois de uma entrada relativamente forte dos dragões, a equipa da casa mereceu a vitória, com os golos de Morelos, aos 69', e Davis, aos 73'.

O empate 1-1 entre o Feyenoord, de Edgar Ié, e o Young Boys ajuda a que o grupo G continue aberto, mas com caminho difícil para os portistas, que estão com quatro pontos, tal como o Feyenoord, a três do Young Boys e do Rangers.

Quase tudo resolvido já no grupo L, depois do Manchester United superar o Partizan, com 2-0, e o AZ golear em Astana por 5-0.

Os red devils estão apurados, com os 10 pontos que já têm, e o AZ quase, com oito. Tarefa quase impossível, para Partizan, com quatro. O Astana, sem pontos, já está eliminado.

O outro apurado da noite é o Espanhol, que goleou por 6-0 o Ludogorets, cedo reduzido a 10 unidades, para o Grupo H, para que também se jogou o Ferencvaros-CSKA Moscovo, com nulo.

Os catalães estão com 10 pontos, à frente de Ludogorets (6), Ferencvaros (5) e CSKA (1).

Paulo Fonseca pode queixar-se da sorte em Monchengladbach, onde a Roma só perdeu aos 90+5', minutos por 2-1 - um resultado que atira os lobos para o terceiro lugar do Grupo J, em que vai brilhando o Istambul Basaksehir, vencedor no terreno do Wolfsberger por 3-0.

Em Mönchengladbach, tudo correu mal à Roma, que se viu em desvantagem aos 35 minutos com um autogolo de Fazio, mas o argentino redimiu-se aos 64', com o empate.

Quando a formação romana já quase festejava um precioso ponto no Borussia Park, o internacional francês Thuram deu a vitória ao clube germânico, já nos descontos.

O Basaksehir comanda, com sete pontos, seguido pelo Monchengladbach e Roma, com cinco, e Wolfsberger, com quatro - todos ainda com possível apuramento.

Para o Grupo I, o Gent surpreendeu em Wolfsburgo e ganhou por 3-1, enquanto que Oleksandria e Saint-Etienne empataram 2-2.

Lidera o Gent, já com oito pontos, seguido Wolfsburgo, com cinco, enquanto Saint-Etienne e Oleksandria somam três.