Luís Castro na Mealhada: "Benfica pode esperar 15 graus negativos"

Treinador do Shakhtar Donetsk, adversários do Benfica na Liga Europa, apadrinhou projeto no Munícipio da Mealhada

A Câmara Municipal da Mealhada apresentou esta terça-feira, no Espaço Inovação, o projeto "Atitude Agora, Desporto sem Fronteiras". Para apadrinhar o projeto que procura aproveitar o desporto como incentivo à criação de projetos de vida saudáveis, Rui Marqueiro, presidente da autarquia local, convidou Luís Castro por sugestão de Luís Simões, que foi adjunto do treinador do Shakhtar Donetsk no Penafiel e é agora chefe de divisão de Educação e Desporto da Câmara da Mealhada. Um convite que Luís Castro recebeu com "muita satisfação" porque gosta "muito de participar neste género de projetos". "Este é um projeto virado para o apoio social que proporciona a toda a gente a prática do desporto e isso deixa-me feliz porque o desporto é uma alavanca boa para que as pessoas se sintam mais felizes no seu dia-a-dia".



No final da apresentação do projeto, Luís Castro, que na segunda-feira já tinha falado, ao site do Shakhtar sobre o Benfica, adversário nos 16 avos de final da Liga Europa, começou por dizer que a sua equipa vai para a Liga Europa "com o objetivo de fazer uma boa prova".

"É um jogo de Champions. Encontram-se os terceiros classificados e encarámo-lo como tal. Não temos que gostar ou deixar de gostar. Temos que ser pragmáticos na nossa vida. É o Benfica, vamos jogar contra o Benfica, se fosse o Inter seria o Inter, se fosse o Gent seria o Gent, é o que o sorteio nos destinou, Temos que nos preparar bem. Temos agora um mês de férias, devido ao campeonato parar teremos que estar preparados, depois temos um mês de pré-época e o primeiro jogo é o da Liga Europa e iremos encará-lo com responsabilidade", afirmou o treinador do Shakhtar, acrescentando que não está "por dentro do campeonato português".

"É muito difícil vermos os jogos. Não há nada que possamos ter connosco para vermos do campeonato português, vamos recolhendo informações daqui e dali, sei que o Benfica e o FC Porto estão a fazer um bom campeonato e depois das férias vou analisar as dinâmicas ofensivas e defensivas do Benfica e transições esquemas táticos e ter um conhecimento maior do adversário da Liga Europa", adiantou o treinador dos ucranianos que disse ainda que o Benfica "pode esperar 15 graus negativos" a 20 de fevereiro, na primeira mão dos dezasseis avos da Liga Europa. "A dedicação tem que ser total durante aquela hora e meia".