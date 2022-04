Liga Europa: três empates a uma bola e Braga como único vencedor da jornada

Barcelona, Lyon e Leipzig estiveram a perder contra Eintracht Frankfurt, West Ham e Atalanta, mas recuperaram igualdades no marcador. Só o Rangers não marcou entre os oito conjuntos dos quartos-de-final

O Sporting de Braga, hoje vencedor do Rangers, no Minho, continua com vontade de ser o 'intruso' nas meias-finais da Liga Europa, prova em que FC Barcelona, Atalanta e West Ham também estão lançados, com empates fora.

O estádio municipal de Braga viu o melhor lado dos 'arsenalistas', que ganharam por 1-0, golo do espanhol Abel Ruiz aos 40 minutos, um resultado que acaba por ser escasso face ao poderio dos portugueses sobre a formação escocesa.

Nos outros três jogos, o resultado final foi o mesmo - empate 1-1, o que dá algum ascendente aos visitantes: Eintracht Frankfurt-Barcelona, Leipzig-Atalanta e West Ham­-Lyon.

Equipa mais forte nos últimos oito da Liga Europa, o Barcelona foi a Frankfurt empatar, mostrando 'nervo' e recuperando de uma desvantagem inicial.

Ansgar Knauff adiantou o Frankfurt, aos 48 minutos, com um 'vólei' de fora da grande área, a surpreender Ter Stagen. Depois de um penálti que 'não passou' no VAR, os alemães chegavam ao que era, então, uma vantagem justa.

A reação do 'Barça' foi eficaz e aos 66 empatava, após uma jogada de entendimento entre De Jong e Ferrán Torres, finalizada pelo espanhol.

Quem ainda acreditasse na recuperação dos germânicos perdeu todas as esperanças aos 78 minutos, com a expulsão após segundo amarelo de Tuta.

A outra equipa alemã em prova, o Leipzig, fechou com o mesmo resultado ante a Atalanta e também vê a eliminatória perigar.

O internacional português André Silva foi titular no Leipzig e esteve em destaque por más razões, já que falhou uma grande penalidade na segunda parte.

Para atenuar, Zappacosta, quase logo de seguida, fez autogolo, a empatar um jogo espetacular, com a eliminatória ainda longe de estar decidida e a levar a incerteza do desfecho para Bérgamo.

A Atalanta fez mais pelo resultado, na primeira meia hora, com a sua postura a ser 'premiada' com o golo do colombiano Muriel.

O jogo foi de facto muito intenso e o 1-1 é 'enganador', tantas foram as ocasiões, para os dois lados. André Silva esteve entre os que enviaram a bola ao poste, o que aconteceu aos 24 minutos.

Com o português Anthony Lopes na baliza, o Lyon, que eliminou o FC Porto na ronda anterior, empatou em Londres com o West Ham, mas sai de Inglaterra com uma sensação 'amarga', já que esteve em vantagem numérica quase toda a segunda parte.

Cresswell foi expulso aos 45 minutos, quando ainda não tinha funcionado o marcador no London Stadium.

Para delírio das bancadas, os 'hammers' adiantaram-se aos 52 minutos, através de Jarrod Bowen. Depois, não tiveram forças para segurar a magra vantagem e cederam o empate, a meio da segunda parte.

O golo dos visitantes foi marcado por Tanguy Ndombele, aos 66 minutos - um resulta claramente dececionante para quem tanto dominou no jogo.

Nas meias-finais, já é certo que estarão três equipas vindas dos 'cinco grandes' campeonatos e apenas um 'outsider', que será o Sporting de Braga ou o Rangers.

Muito sólido na primeira parte, um pouco mais 'sofrido' na segunda, o clube minhoto ganhou por 1-0 e fica com uma boa opção para chegar pela segunda vez às meias-finais.

O 1-0 poderia ter chegado aos 26 minutos, por André Horta, mas o árbitro anulou por falta na construção de uma jogada envolvente do ataque arsenalista.

Válido, sim, foi o remate do espanhol Abel Ruiz aos 40 minutos, depois da bola ter passado por Iuri Medeiros.

Os jogos da segunda mão disputa-se em 14 de abril, no campo das equipas que agora foram anfitriões.