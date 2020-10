Liga Europa: sonho do Rio Ave esfumou-se ao 24.º penálti e Milan está na fase de grupos

Formação de Vila do Conde entrou no último minuto do prolongamento a vencer... mas acabou eliminado pelo Milan após uma longa e louca decisão na marca dos 11 metros.

O Milan garantiu esta quinta-feira presença na fase de grupos da Liga Europa, ao eliminar o Rio Ave no play-off de acesso à competição, mas com um triunfo apenas nas grandes penalidades, depois do 2-2 no fim do prolongamento.

A formação comandada por Mário Silva começou a perder, com um golo de Alexis Saelemaekers, aos 51 minutos, mas Francisco Geraldes, com um tiro, aos 72 minutos, levou o jogo para o prolongamento.

E foi mesmo no primeiro lance do prolongamento que o Rio Ave, com uma bela combinação finalizada por Gelson Dala, chegou à vantagem que guardou até ao último instante do prolongamento, quando uma mão na bola valeu a expulsão a Borevkovic e a grande penalidade que levou o Milan para a decisão nos penáltis.

Já na decisão na marca dos onze metros, foi Donnarumma o herói, ao defender o penálti que colocou o Milan na fase de grupos. Era o 24.º...