Liga Europa: Roma vence e mantém viva a hipótese de apuramento

Equipa comandada por José Mourinho venceu por 2-1 no reduto do Helsínquia.

A Roma foi a casa do Helsínquia JK, esta quinta-feira, vencer por 2-1 num jogo relativo à quinta jornada da Liga Europa, e somou sete pontos, que lhe permitem continuar a sonhar com o apuramento para a próxima fase.

Os romanistas, comandados por José Mourinho, estão no terceiro lugar com os mesmos pontos do segundo classificado, o Ludogorets. O Bétis, com 13, já está apurado para os oitavos de final e o Helsínquia tem o último lugar garantido.

Roma e Ludogorets enfrentam-se na sexta e última jornada e discutem o segundo lugar, que dá acesso a um play-off disputado com os terceiros classificados dos grupos da Liga dos Campeões. O terceiro posto dá direito a um play-off de acesso à Conference League, disputado com os segundos classificados dos grupos da referida Liga Conferência.

Quanto ao jogo de hoje, a Roma colocou-se em vantagem por Tammy Abraham, aos 41 minutos, Perparim Hetemaj empatou aos 54' e Hoskonen, na própria baliza, deu a vitória aos italianos, aos 62'.