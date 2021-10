Liga Europa: Pedro Martins perde em Frankfurt, West Ham e Lyon somam e seguem

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, somou esta quinta-feira a primeira derrota na Liga Europa de futebol, na visita ao Eintracht Frankfurt, numa terceira jornada na qual West Ham e Lyon mantiveram o percurso 100% vitorioso.

Em jogo arbitrado pelo português Tiago Martins, os alemães, que contaram com Gonçalo Paciência no onze, venceram por 3-1, com golos de Rafael Borré, Almany Touré e Daichi Kamada, cabendo a Youssef El Arabi fazer o tento dos gregos, que lançaram Rony Lopes no segundo tempo.

Com o desaire, o Olympiacos, com seis pontos, perdeu a liderança para o Eintracht, que soma sete, num grupo em que o Fenerbahçe, de Vítor Pereira, empatou 2-2 com o Antuérpia e segue em terceiro lugar, com dois.

Já o Nápoles, que lidera a Serie A, apenas agora conseguiu a primeira vitória no Grupo C, na visita ao Legia, por 3-0, e divide o segundo posto com o Leicester, ambos com quatro pontos, menos dois do que os polacos, que estão no topo, com seis.

No último quarto de hora, Lorenzo Insigne, de grande penalidade, Victor Osimhen e Mateo Politano assinaram os tentos dos napolitanos, numa partida na qual Josué, André Martins e Rafael Lopes foram titulares na formação de Varsóvia.

Face às derrotas de Legia e Olympiacos, e aos empates de Estrela Vermelha, Bétis e Bayer Leverkusen, apenas o Lyon e o West Ham contam por vitórias as partidas disputadas na Liga Europa, sendo que os ingleses venceram por 3-0 na receção ao Genk e lideram destacados o Grupo H, com nove pontos, mais seis do que os belgas, o Dinamo Zagreb e o Rapid Viena.

Da mesma forma, o Lyon reforçou a liderança isolada do Grupo A, ao superar um jogo de loucos no reduto do Sparta Praga e vencer por 4-3. Os checos chegaram a ter uma vantagem de 2-0, com um bis de Lukas Haraslin, mas Toko Ekambi, por duas vezes, Houssem Aouar e Lucas Paquetá deram a volta ao marcador, antes de Ladislav Krejci fixar o resultado.

Os franceses, que contaram com Anthony Lopes na baliza, somam nove pontos, à frente do Sparta, que tem quatro, apenas mais um do que o Rangers, que arrecadou o primeiro triunfo no terreno do Brondby, por 2-0.

Por seu lado, o Mónaco, com Gelson Martins a ser lançado no último quarto de hora, venceu por 2-1 na visita ao PSV, graças a um golo de Sofiane Diop, aos 89 minutos, e isolou-se no topo do Grupo B, enquanto os holandeses, que contaram com Bruma na segunda parte, perderam o segundo lugar para a Real Sociedad, que bateu por 1-0 o Sturm Graz, último colocado.

Com o triunfo por 1-0 diante do Lokomotiv de Moscovo, o Galatasaray capitalizou o nulo entre Lazio e Marselha, e consolidou o primeiro lugar do Grupo E, com sete pontos, mais três do que os romanos e quatro face aos marselheses.

A quarta jornada da Liga Europa está agendada para 04 de novembro.