Liga Europa: o que nos diz a história sobre os adversários das equipas portuguesas

Curiosidades sobre as equipas que vão defrontar as formações portuguesas nos 16 avos de final da Liga Europa.

Benfica e FC Porto vão defrontar nos 16 avos de final da Liga Europa em futebol adversários provenientes da Champions, o Braga um conjunto que superou os dragões e o Sporting uns simpáticos turcos.

Segundo ditou o sorteio realizado esta segunda-feiraem Nyon, na Suíça, os ucranianos do Shakhtar Donetsk (Benfica), orientados pelo português Luís Castro, os alemães do Bayer Leverkusen (FC Porto), os escoceses do Rangers (Braga) e o Istambul Basaksehir (Sporting) são os oponentes das equipas lusas.

Desta forma, o Benfica "regressa" à Champions, já que o embate com o Shakhtar opõe dois dos quatro melhores terceiros da prova rainha: as águias perderam para Leipzig e Lyon e os ucranianos para Manchester City e a estreante Atalanta.

O conjunto agora comandado por Luís Castro já encontrou equipas portuguesas em nove ocasiões, tendo defrontado os encarnados na fase de grupos da Liga dos Campeões de 2007/08, com a equipa lusa a acabar no terceiro lugar e os ucranianos no quarto.

O Shakhtar venceu na Luz por 1-0, na segunda jornada, com um tento do brasileiro Jádson, mas, na última ronda, o Benfica vingou-se em Donetsk, vencendo por 2-1, com um 'bis' de Óscar Cardozo, num resultado que valeu a 'queda' para a Taça UEFA.

No campeonato ucraniano, que está parado e só vai retomar no fim de semana de 22 e 23 de fevereiro de 2020, já depois da primeira mão dos 16 avos de final, a 20, o Shakhtar é líder invicto (16 vitórias e dois empates), 14 pontos à frente do Dínamo Kiev.

Para o FC Porto, calhou um conjunto que nunca defrontou na Europa, mas que já se cruzou por oito vezes com o futebol luso, incluindo o inesquecível embate com o Benfica de 1993/94, nos 'quartos' da Taça das Taças: 1-1 na Luz e 4-4 na Alemanha.

O Bayer Levekusen ainda caiu mais duas vezes face a conjuntos lusos (Benfica e Belenenses), mas também soma dois apuramentos, como no último confronto, com o Sporting, nos 16 avos de final da Liga Europa de 2015/16: 1-0 em Alvalade e 3-1 em casa.

No campeonato germânico, o conjunto que ficou atrás de Juventus e Atlético Madrid e à frente de Lokomotiv Moscovo no Grupo D da Champions é sétimo, com 25 pontos, a oito do líder Leipzig e apenas a dois do Bayern Munique, quinto.

Ao Braga, que não perde na Europa há 13 jogos, um novo recorde português, o sorteio colocou-lhe no caminho um Rangers que, na fase de grupos, ficou atrás do FC Porto no Grupo G, mas sem perder com os 'dragões' (1-1 fora e 2-0 em casa).

Em recuperação, depois de uma queda nos escalões secundários do futebol escocês, o Rangers, que já foi conhecido como Glasgow Rangers, também já encontrou na Europa Sporting, Boavista e Marítimo, mas nunca os 'rsenalistas.

O conjunto orientado Steven Gerrard, que recentemente renovou contrato até 2024, é segundo classificado no campeonato da Escócia, a dois pontos do rival Celtic, estando, assim, na luta por um título que lhe escapa desde 2010/11.

O Sporting, que não era cabeça de série no sorteio e é o único que, assim, começa em casa, acabou por calhar com o adversário teoricamente mais acessível, o Basaksehir, de Miguel Vieira, que surpreendeu na fase de grupos, ao ficar à frente da Roma, de Paulo Fonseca, e do eliminado Borussia Moenchengladbach. A equipa que o Braga encontrou na fase de grupos de 2017/18 -- vitórias caseiras por 2-1, mas os portugueses seguiram em frente e os turcos não -- é quarta no campeonato interno, mas pode ainda esta segunda-feira saltar para o segundo posto.

Os jogos dos 16 avos de final a Liga Europa estão marcados para 20 e 27 de fevereiro, sendo exceção a segunda mão do embate entre Sporting de Braga e Rangers, que se jogará a 26, culpa da proximidade do jogo do FC Porto.