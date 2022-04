Liga Europa: jogo entre Braga e Rangers já tem equipa de arbitragem

Redação com Lusa

Davide Massa, italiano, já dirigiu um jogo da equipa minhota, frente ao Spartak de Moscovo.

O italiano Davide Massa é o árbitro do jogo entre Braga e os escoceses do Rangers, da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa em futebol, informou esta terça-feira a UEFA.

Davide Massa, de 40 anos, contará no Estádio Municipal de Braga com os árbitros assistentes Filippo Melli e Stefano Alasio, e no videoárbitro estará o também italiano Paolo Valeri, em jogo que terá início a partir das 20:00.

Já esta época, Davide Massa arbitrou uma equipa portuguesa, na derrota do Sporting na visita ao Ajax (4-2), na fase de grupos da Liga dos Campeões, em 7 de dezembro.

Em relação ao Braga, Massa encontrou-se pela última vez com a equipa portuguesa em agosto de 2019, na qualificação da Liga Europa, num jogo em que os arsenalistas venceram foram o Spartak de Moscovo (2-1).