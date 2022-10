Liga Europa: Jesus viu recuperação sensacional, Fábio Vieira na derrota do Arsenal

Confira os destaques nos jogos da tarde da quinta jornada da fase de grupos da Liga Europa.

No Grupo B da Liga Europa, o Fenerbahçe, de Jorge Jesus e com Miguel Crespo a titular, protagonizou uma recuperação sensacional frente ao Rennes, depois de uma primeira meia hora desastrosa, na qual sofreram três golos dos franceses, vantagem que minimizaram ainda antes do intervalo, pelo avançado equatoriano Enner Valência, aos 42.

Depois do intervalo a equipa turca encetou uma recuperação que lhe permitiu chegar ao empate, com dois golos nos últimos 10 minutos.

No outro jogo do grupo, os cipriotas do AEK Larnaca empataram a três golos com os ucranianos do Dínamo Kiev, e um deles seguirá para a Liga Conferência Europa, enquanto os dois primeiros lugares serão disputados pelo Rennes, que recebe a equipa cipriota na última jornada, e pelo Fenerbahçe, que se desloca ao terreno do Dínamo de Kiev, partilhando ambos a liderança com 11 pontos.

No Grupo A, o PSV Eindhoven soube tirar partido do facto de o treinador do Arsenal, o espanhol Mikel Arteta, ter poupado meia equipa, para vencer por 2-0, com dois golos já no decorrer da segunda parte, enquanto o suíços do Zurique receberam e bateram os noruegueses do Bodo/Glimt, por 2-1.

O médio Fábio Vieira jogou os 90 minutos no Arsenal, enquanto o lateral direito português Cédric Soares esteve no banco, mas não chegou a ser utilizado por Arteta.

Apesar da derrota do Arsenal, o primeiro lugar do grupo parece definido, visto que lidera com 12 pontos, mais dois do que o PSV, e recebe na ultima jornada o Zurique, enquanto a equipa holandesa se desloca à Noruega para defrontar o Bodo/Glimt.

No Grupo C, o Bétis, mesmo desfalcado de alguns titulares por opção técnica, foi à Bulgária vencer o Ludogorets graças a um golo do avançado francês Nabil Fekir, aos 56 minutos, que garante à equipa de Sevilha o primeiro lugar e o apuramento para os oitavos de final, enquanto a Roma, de José Mourinho, vai jogar à Finlândia, frente ao HJK.

Já no Grupo F, a Lázio, que apresentou um onze com vários titulares ausentes, venceu com dificuldade os dinamarqueses do Midtjylland por 2-1, em Roma, suficiente, porém, para colocar a equipa na liderança, com oito pontos, enquanto aguarda pelo desfecho do jogo entre os austríacos do Sturm Graz e os neerlandeses do Feyenoord.