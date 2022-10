Liga Europa: Jesus segue em frente, mais ainda procura o primeiro lugar

A festa dos jogadores do Fenerbahçe

Fenerbahçe tem garantida a continuidade na Liga Europa, resta saber se segue diretamente para os "oitavos" ou se vai disputar o play-off.

O Fenerbahçe, orientado por Jorge Jesus, venceu esta quinta-feira, em Chipre, o AEK Larnaca (1-2) e tem garantida a continuidade na Liga Europa. A formação turca irá lutar agora pelo primeiro lugar do Grupo B, que dá acesso direto aos oitavos de final.

Com o português Crespo como suplente utilizado, o Fenerbahçe adiantou-se no marcador ao minuto 16, por João Pedro. O AEK Larnaca, com Gustavo titular e Rafa Lopes a ser lançado do banco, empatou aos 52', por Trickovski, de grande penalidade. E foi de penálti que Jesus saboreou os três pontos, aos 80', convertido por Batshuayi, tendo Valencia falhado um outro, seis minutos depois.

O Fenerbahçe divide a liderança com o Rennes, ambos com dez pontos, enquanto o AEK Larnaca fica com três e o Dinamo de Kiev ainda sem pontuar.