Lesão não é grave e Immobile deverá estar apto para o FC Porto

Immobile saiu lesionado frente ao Milan e suspeitou-se de uma lesão mais grave do que parece ser. A probabilidade do avançado jogar no Dragão é maior.

Ciro Immobile, homem-golo da Lázio e melhor marcador da Serie A, pode, afinal, ainda vir a ser opção para o jogo da próxima quinta-feira, da Liga Europa, com o FC Porto.

O atacante foi reavaliado à lesão sofrida no pé direito frente ao Milan, na Taça de Itália, e o resultado foi menos grave do que o inicialmente apontado.

Os laziali defrontam este sábado, às 14 horas, o Bolonha para o campeonato.